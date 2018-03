„Internet für alle“ lautete die Devise am Donnerstag in der Volksschule Maria Anzbach: Das Kinderbüro der Universität Wien bot gemeinsam mit A1 einen gratis Workshop für Schüler an. „Diese Aktion gibt es bereits seit sechs Jahren. Dabei wird in einem Monat ein Bundesland bereist und es werden verschiedene Gemeinden besucht“, erklärt Trainer Harald Wandl. „Internet für alle“ hatte vor zwei Monaten bereits den 200. Tourstop und möchte Kindern, aber auch Senioren die Scheu vor dem Internet nehmen und ihnen beibringen, achtsam im Netz zu surfen.

Vormittags sollten die Schüler der 2. bis 4. Schulstufe in einer Online-Schnitzeljagd den sicheren Umgang mit dem Internet erlernen. Herauszufinden galt es unter anderem wann David Alaba Geburtstag hat und wie groß der größte Mann der Welt ist.

Recherche-Aufgabe: Wie alt ist David Alaba?

Anschließend wurden die Ergebnisse in der Gruppe präsentiert und mit Trainer Harald Wandl besprochen. Dabei wurde den Kindern verdeutlicht, welche Gefahren das Internet birgt und, dass man persönliche Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Fotos niemals ins Netz stellen sollte. Doch wie können Eltern ihren Kindern einen sicheren Zugang zum Internet ermöglichen?

„Verbote bringen nichts“, weiß Harald Wandl, „stattdessen sollte man die Kinder aufklären, mit ihnen reden und die Probleme aussprechen. Mit der digitalen Bildung kann man nie früh genug anfangen, wichtig dabei ist nur, dass sie kontrolliert abläuft.“ Das bedeutet, dass die Eltern den Kindern klare Regeln festlegen sollten: Wie lange darf was im Internet gemacht werden. „Es ist wichtig, dass man Kindern Internet als zusätzliche Input erlaubt. Dieses Angebot sollte aber dennoch zumindest anfangs zum Schutz der Kinder begleitet werden“, rät Wandl.

Nachmittags ging das Programm dann weiter für die Senioren: Andreas Gunczy, der selbst aus Maria Anzbach kommt, referierte und zeigte den 19 Anwesenden anhand von praktischen Beispielen Tipps und Tricks für den Umgang mit dem Internet. Auch die Seniorengruppe Maria Anzbach war mit 13 Teilnehmern und Obfrau Helene Wunderl vertreten. „Ich selbst schaue jeden Tag ein Mal, ob mir jemand ein Mail geschrieben hat“, erzählt Wunderl: „Die Grundkenntnisse mit der Suchmaschine erhoffen wir uns alle im Workshop zu erweitern.“