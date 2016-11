„Ich habe einen Motor aufheulen gehört, so laut wie am Flughafen, und schon hat es gekracht“, erzählte eine Zeugin eines Unfalls bereits im Prozess gegen einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Tulln.

Ohne Führerschein war dieser alkoholisiert am Heiligen Abend 2014 in Langenlebarn unterwegs gewesen und hatte einen Crash verursacht. Fäuste hatte er in einer Disco in Markersdorf im Suff gezückt und einem Türsteher die Nase gebrochen. Zur Einholung eines verkehrstechnischen Gutachtens wurde der Prozess wie berichtet im Sommer vertagt.

Nun steht fest: Mit mindestens 80 km/h war der 22-Jährige im Ortsgebiet unterwegs, als er mit seinem Auto gegen eine Laterne krachte. Eine Hirnprellung erlitt dabei ein Beifahrer. Auch der Alkolenker selbst wurde schwer verletzt.

„Man kommt gar nicht zurecht, Erschwerungsgründe aufzuzählen. "

Strenge Bestrafung für den bereits zweimal Vorbestraften fordert der Staatsanwalt. „Man kommt gar nicht zurecht, Erschwerungsgründe aufzuzählen. Von Richtern wurde er bereits belehrt, genützt hat das nichts. Irgendwann schlägt’s dem Fass den Boden aus, jetzt ist es so weit“, meint der Ankläger.

Auch der Richter wettert: „Ein Wahnsinn, was da passiert ist! Mit gänzlich bedingter Strafnachsicht kommen Sie nicht davon“, sagt er zu dem 22-Jährigen und verhängt über ihn 18 Monate teilbedingt, sechs Monate davon unbedingt (rechtskräftig). Ins Gefängnis muss der Angeklagte aber nicht. „Fußfesselvollzug ist möglich“, meint der Richter.