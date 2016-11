Die Anzeichen verdichten sich, dass die freie Kassenarztstelle heuer nicht mehr besetzt wird. „Wir sind in die Bredouille gekommen. Ich bin schon sehr sauer“, sagt Bürgermeister Michael Göschelbauer auf Anfrage der NÖN. Wie berichtet sollte Anfang Oktober Florian Pichler aus Wien die Stelle des pensionierten Allgemeinmediziners Alois Schweighofer übernehmen.

Ort weiter in der Warteschleife

In Altlengbach kursiert das Gerücht, dass Pichler seine Ordination in Wien nicht aufgeben möchte. Zwei Ordinationen wird er aber nicht führen können. Dazu der Ortschef: „Es stimmt, dass der Arzt beide Ordinationen haben möchte. Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat sich sehr um eine Lösung bemüht. Die Wiener Gebietskrankenkasse hat gesagt, sie kündigt dem Arzt den Vertrag, wenn er in Niederösterreich anfängt.“ Jetzt heißt es also wieder warten.

Florian Pichler wollte gegenüber der NÖN keine Stellungnahme abgeben. Von der NÖ Gebietskrankenkasse ist zum Schlamassel in Altlengbach noch nichts zu erfahren: „Die NÖ Ärztekammer muss etwas entscheiden. Wir warten auf diese Entscheidung.“

"Doppelordination" als Problem

Seitens der NÖ Ärztekammer heißt es: „Es stimmt, dass der Arzt, der die Kassenstelle in Altlengbach antreten sollte, eine Ordination in Wien hat und diese derzeit nicht aufgeben will. Wir haben ihn um diesbezügliche Stellungnahme ersucht. Da der Fall erst kommende Woche bei uns im Vorstand behandelt wird, kann ich bis dahin leider keine genauere Auskunft geben“, so Pressesprecherin Birgit Jung am Freitag.

Die Bewerbung des Mediziners gilt laut Göschelbauer bis Jahresende. „Solange der Arzt seine Bewerbung nicht zurückzieht, kann die Stelle nicht neu ausgeschrieben werden.“ Über die derzeitige Situation ist der Bürgermeister jedenfalls schwer verärgert: „Wir wollen eine Entscheidung, sonst werden wir dem Arzt die Unterstützung aufkündigen. Es geht nicht, dass auf dem Rücken der Patienten Zeit geschunden wird. Mit Rücksicht auf die Patienten hat das nichts zu tun.“

Ärger bei den Gemeindepolitikern

Verärgert ist auch Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner: „Ich finde das arg. Die Leute brauchen dringend einen Arzt. Ich war in Kontakt mit Krankenkasse und Ärztekammer, um Bewegung in die Sache zu bringen.“ Der Bewerber müsse sich deklarieren, und zwar möglichst schnell, so Luftensteiner.