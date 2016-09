Am 15.Oktober ab 18.30 Uhr ist es wieder soweit: Im Neulengbacher Stadtsaal werden die Bands „Give Em Bloodm“, „Showyourteeth“, „Kill Robot Kill“, „Aeons Of Ashes“ und „Time To Face Destiny“ den Metal Fans so richtig einheizen.

Wie auch schon in den Vorjahren unterstützt die Junge Generation Neulengbach das Metal Hydra-Team bei der Organisation der Veranstaltung. Obmann Michael Braitner: „Es freut mich besonders, dass wir es mit Metal Hydra schon zum fünften Mal gemeinsam schaffen, auch für diese Musikrichtung in unserer Region ein tolles Event anzubieten." Weitere Infos unter: www.facebook.com/MetalHydra