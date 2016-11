In Kleingruppen wurde gemeinsam an Ideen und Strategien gearbeitet, um zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Dazu wurden die Projekte, welche im Rahmen des Zukunftskonzeptes 2020 erarbeitet wurden, kritisch unter die Lupe genommen. „Ein Großteil der Projekte ist bereits umgesetzt bzw. in Arbeit. Besonders erfreulich ist, dass wir seit heute in allen Biosphärenpark-Gemeinden und Biosphärenpark-Bezirken einen Botschafterin ernennen durften“, so Biosphärenpark-Direktor Herbert Greisberger.

Im Rahmen des Tages der offenen Tür übergab Landesrat Stephan Pernkopf die Auszeichnung für die besten Traubensäfte: Gewonnen hat der weiße Traubensaft vom Brunngassenheurigen sowie der Traubensaft Rot vom Weinbau Ubl-Doschek. „Es freut mich sehr, dass es seit diesem Jahr auch eine alkoholfreie Erweiterung der Weinprämierung gibt und wir erstmals den besten Traubensaft aus dem Biosphärenpark auszeichnen können. Durch die nachhaltige und sorgsame Bewirtschaftung der Flächen, kann die jahrhundertealte Kulturlandschaft für die folgenden Generationen erhalten werden“, erklärt Landesrat Stephan Pernkopf.

23 neue Bildungspartner ausgezeichnet

Auch konnten 23 frischgebackene BildungspartnerInnen durch Forstdirektor der Stadt Wien, Andreas Januskovecz, ausgezeichnet werden. Die Ausgezeichneten absolvierten zuvor das Fortbildungsmodul des Biosphärenpark Wienerwald, in dem sie über die Ziele, Aufgaben und Projekte des Biosphärenparks informiert wurden. „Es braucht so aktive Menschen wie unsere BildungspartnerInnen, die sich verstärkt der Nachhaltigkeit widmen und damit wichtige MultiplikatorInnen für den Biosphärenpark darstellen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Idee des Biosphärenparks in der Bevölkerung zu verankern“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz.