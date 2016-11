Warum gibt es Tupper- und Kerzenpartys, aber keine Werkzeugpartys? Warum reden Frauen großartig vom beruflichen Aufstieg, lesen aber lieber die „Woman“ statt sich mit dem Wirtschaftsmagazin „Gewinn“ zu beschäftigen?

Diese und andere Fragen stellt Isabella Woldrich in ihrem neuen Kabarett, das sie am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr im Lengenbacher Saal präsentiert: „Hormongesteuert – Abenteuerreise in den Geschlechterdschungel“ ist der Titel des Programms.

Die aus dem Fernsehen bekannte Psychologin und Autorin geht den Unterschieden zwischen Mann und Frau mit jeder Menge Witz und Esprit auf den Grund und gibt die verblüffenden Antworten auf die größten zwischenmenschlichen Mysterien. Sie nimmt nicht nur Mann und Frau aufs Korn, sondern ermutigt auch humorvoll zum „Selbstsein“. Vorverkaufskarten gibt es im Infobüro: 02772/55297, am Gemeindeamt, 02772/52105, in allen Trafiken in Neulengbach und unter der Tickethotline 0664/4221112.