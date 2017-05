Vor vier Jahren hat Schulobmann Daniel Kosak mit Direktor Rudolf Raberger die „Bikeline“ in der Neuen Mittelschule Laabental ins Leben gerufen. Mittlerweile wird das Bewegungsprojekt an 37 Schulen österreichweit durchgeführt.

Die Laabentaler Schüler sind jetzt in die neue Saison gestartet. Seit einigen Tagen sind 82 Schüler der Mittelschule wieder mit dem Fahrrad unterwegs in die Schule. Sie treffen sich an den Bikelinestationen und fahren gemeinsam zur Schule, wo sie per Chip registriert werden. Sie können dann online nachsehen, wie oft und wie weit sie gefahren sind.

Sportlehrer Paul Tschernitz: „Wir haben noch nicht die tägliche Sportstunde, aber dafür die tägliche Fahrt mit dem Rad in die Schule.“ Auch einige Lehrer nehmen an der Aktion teil. So viel steht fest: Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Konzentration in der Schule ist die Bikeline eine Erfolgsstory.