Bares soll ein Mitarbeiter eines Produktionsbetriebes aus Neulengbach veruntreut haben, Waren soll er verkauft und 21.400 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. Geständig zu den Vorwürfen ist der 41-Jährige nicht.

„Ich kann nicht zugeben, was ich nicht gemacht habe“, erklärt der Angeklagte im Prozess am Landesgericht St. Pölten und belastet eine Mitarbeiterin, Geld zur Seite geräumt zu haben. „Da haben sich also jede Menge Zeugen gegen Sie verschworen“, kontert darob der Richter.

In Geschäftsgepflogenheiten gibt der 42-Jährige dann Einblick, redet sich dabei aber in ein Wirrwarr. Schlau wird daraus niemand. Darob wettert der Richter. „Werfen Sie Nebelgranaten zur Verwirrung? Ich habe keine Schwarmintelligenz. Es ist schwer, Ihnen zu folgen, da muss man schon Gedankenleser sein“, sagt er.

Licht ins Dunkel bringt der Leiter des Unternehmens. „Auf Ungereimtheiten wurden wir aufmerksam nach Vorsprache anderer Mitarbeiter. Sie haben wahrgenommen, dass der Angeklagte Geld genommen hat und keine Rechnungen ausgestellt hat“, erzählt dieser.

Namen der Belastungszeugen möchte dieser Zeuge nicht nennen. „Es besteht die Möglichkeit, dass diese dann Repressalien durch den Angeklagten ausgesetzt sind.“

Nach umfangreichem Verfahren spricht der Richter den 41-Jährigen schuldig und verhängt über ihn neun Monate bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.