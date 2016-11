Neulengbach

Die Weihnachtsaktion der Eine-Welt-Gruppe für die Partnerpfarre DolDol/Kenia steht unter dem Motto „Seifen und Perlen - handmade in DolDol“: Origineller Christbaumschmuck, Geschenkanhänger, Untersetzer und Schlüsselanhänger aus Perlen, kleine Kunstwerke der Massaifrauensowie über 200 handgemachte Seifen, warten auf Besucher. Selbstgestricktes und Eingemachtes wird ebenso gegen Spenden angeboten. Damit werden wichtige Projekte in der Partnerpfarre DolDol finanziert.

Die AKTION „Kinder malen für Kinder in DolDol“ verbindet die Jüngsten in den beiden Partnerpfarren: alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren sind eingeladen, vorbereitete Weihnachtsmotive anzumalen, diese Bilder am Adventmarkt abzugeben und damit Kindern in DolDol eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Es gibt ein kleines Dankeschön für jedes abgegebene Bild.

Ein großes Anliegen sind auch Schulpatenschaften: Neue können ab sofort für 2017 bis 2020 übernommen werden. 60 Massai- Mädchen und Burschen wird bisher die Hoffnung auf eine gerechtere und selbstbestimmtere Zukunft ermöglicht.

Der Adventmarkt ist am Samstag von 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.