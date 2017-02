Neulengbach

Die Infrastruktur im Lengenbacher Saal ist nicht optimal, über notwendige Verbesserungen wird schon länger debattiert. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Arbeiten wurden bereits gestartet und sollen bis Ende März abgeschlossen werden.

Neue Bühneneinrichtung, neue Lichttechnik und Verbesserungen für die Akustik sollen den Saal attraktiver machen. Kulturstadtrat Ferdinand Klimka: „Die Arbeitsgruppe Kultur hat im Rahmen der Stadterneuerung einen Maßnahmenkatalog erstellt. Der Saal soll in jedem Fall professioneller bespielbar werden.“ Die Bretterbühne wird durch eine professionelle Bühne mit Bühnentechnik ersetzt. „Das wird jetzt nicht eine große Opernbühne“, so Klimka, aber der Saal werde so hergerichtet, dass der Bedarf, den man als Gemeinde habe, abgedeckt sei. Akustisch ist der Saal durchaus eine Herausforderung: „Durch das Gewölbe, die Länge des Gewölbes und die vielen Nischen ist das heikel“, so Klimka. Der Saal bekommt eine Akustikdecke und Lärmschutzpaneele.

„Das wird jetzt nicht eine große Opernbühne.“

Ferdinand Klimka Kulturstadtrat

Im Gemeinderat wurden die Aufträge für raumakustischen Ausbau, Elektroinstallationen, Maler- und Verputzarbeiten, Tischlerarbeiten sowie für den Ankauf von mobilen Barelementen beschlossen. Die Auftragssumme für dieses Stadterneuerungsprojekt beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Kritische Töne von SP-Seite

SP-Stadtrat Josef Fischer sagt zu dieser Investition: „Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das schon viel Geld ist. Ich hoffe, dass sich die Investitionskosten positiv auswirken und, dass das Projekt so gut gemacht wird, dass sich die Akustik im Saal auch wirklich verbessert.“

Zu dieser Skepsis sagt Ferdinand Klimka: „Es wird akustisch alles aufgrund von Messungen genau errechnet. Das machen Spezialisten und ich gehe davon aus, dass diese Berechnungen richtig sind und dass es zu wesentlichen Verbesserungen kommt.“

Auch für Bürgermeister Franz Wohlmuth ist klar: „Der Lengenbacher Saal wird auf jeden Fall attraktiver.“