Ballwein: Beatles-Celebration in der Bühne im Gericht.

Die Sängerin Monika Ballwein ist seit ihrer Kindheit Beatles-Fan. Sie hat sich einen Traum erfüllt die Show „Ballwein celebrates the Beatles“ gestaltet. Am Samstag (25. November) gastiert sie mit neu arrangierten Beatles-Songs in der Bühne im Gericht in Neulengbach. Mit der NÖN hat Sie über Ihre Erinnerungen an die Pilzköpfe und Ihr neues Programm geplaudert.

NÖN: Was sind Ihre ersten persönlichen Erinnerungen an die Beatles?

Monika Ballwein: Ich bin Fan der Beatles seit meiner Kindheit, denn meine Geschwister haben natürlich die Beatles gehört. Ein Song der Beatles war so etwas wie eine Initialzündung für meinen Musikweg, denn meine Englischlehrerin hat „She’s leaving home“ in den Englischunterricht mitgebracht. Meine CD und Show „Ballwein celebrates The Beatles“ ist auch deswegen eine sehr persönliche Show, denn die Songs der Beatles haben mich immer begleitet.

Was macht für Sie die Faszination dieser Band aus?

Ballwein: Die Musik der Beatles stand für eine ganze Generation von Jugendlichen, und zwar in der ganzen Welt! Sie haben irgendwie ein Lebensgefühl verkörpert. Der positive Spirit, der von ihnen ausging, hat die ganze Welt erfasst. Es ist einfach magic, wenn vier unfassbare Musiker und Komponisten in einer geballten Ladung gemeinsam Musik schreiben. Das kann nur genial sein. Deswegen sind die Songs der Beatles nach wie vor so etwas wie Mozart und Beethoven in der Klassik - Meilensteine der Musikgeschichte, die noch viele Generationen beeinflussen werden.

Haben Sie ein Lieblingslied?

Ballwein: Das ist leider schwierig, muss ich gestehen. Die Kompositionen sind so vielfältig und unterschiedlich. Allein das ist schon faszinierend und für sich inspirierend. Aber „She’s leaving home“ ist auf jeden Fall immer noch bei meinen Lieblingssongs dabei. Genauso wie „Let it be“ , „Something“ oder „Across the Universe“. Aber eigentlich ist die Liste zu lang.

Sie haben für Ihr Programm die Beatles-Songs neu arrangiert. Was war dabei die große Herausforderung? Und wie lange haben Sie an dem Projekt gearbeitet?

Ballwein: Die Herausforderung war nicht nur den Kompositionen gerecht zu werden, sondern auch meinem Anspruch. Einfach nur Covern mag ich prinzipiell nicht. Das ist mir zu langweilig. Das Projekt war schon sehr lang in meinem Kopf und ich hatte sehr konkrete Vorstellungen der Arrangements. Mit meinem Pianisten hab ich einen großartigen „Übersetzer“ meiner Ideen gefunden, Martin Wöss hat die Songs mit mir arrangiert. Bis zur Fertigstellung der gesamten CD und Show haben wir zwei Jahre gearbeitet.

Was erwartet die Zuhörer in Neulengbach?

Ballwein: Ich nehme das Publikum auf eine ganz besondere musikalische Reise mit. Denn es sind nicht nur die Songs in neuen Arrangements , sondern auch meine persönliche Geschichte dazu. Ich denke, der eine oder andere Konzertbesucher wird sich auch in der einen oder anderen Geschichte, den Emotionen und Gedanken wiederfinden.