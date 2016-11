Mit seinem Mercedes kam der Pensionist von der regenassen Fahrbahn am Freitag gegen 16 Uhr im Bereich der Kohlreithstrasse zwischen Neulengbach und Maria Anzbach, ab. Der Wagen schlitterte ca. 30 Meter in den Böschungsgraben und blieb in einem Baum stecken.

Der unverletzte Fahrer konnte sich selber aus dem Auto befreien .Die Feuerwehren Maria Anzbach und Neulengbach bargen den PKW mittels Seilwinde.