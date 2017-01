Eine Generalsanierung der B19 vom Kreisverkehr beim Autobahnzubringer nach St. Christophen bis zum Ortsende von Unterthurm steht heuer auf dem Programm. „Bauzeit ist von Mai bis Ende August“, kündigt Straßenmeister Karl Heinrich an.

Die komplette Fahrbahn wird erneuert, die beiden etwa 40 Jahre alten Brücken in dem Bereich werden ebenfalls saniert und für einen Radweg verbreitert. Die Bundesstraße wird einseitig gesperrt, mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Immerhin rollen täglich rund 6.500 Fahrzeuge über die B19. Karl Heinrich: „Pkw werden über Mühlenstraße und Hainfelderstraße umgeleitet, Lkw versucht man, auf der B19 durchzuschleusen. Anrainer können natürlich zu jeder Zeit zufahren.“

„Dass die Leute mit einer Baustelle keine Freude haben, wissen wir. Abern wenn alles fertig ist, werden sie zufrieden sein.“

Jürgen Rummel

Wie Heinrich berichtet wird man versuchen, den Verkehr durch St. Christophen zu reduzieren, indem man die Autofahrer statt in St. Christophen in Böheimkirchen und Altlengbach von der Autobahn bringt. „Von der Straßenmeisterei wird auf der Autobahn informiert.“

In das Projekt werden geschätzte 1,8 Millionen Euro investiert. Die Kosten übernimmt das Land, die Stadtgemeinde Neulengbach beteiligt sich bei der Brückenverbreiterung.

„Oberstes Gebot ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit“, betont Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel. Er ist froh, dass mit dem Projekt ein lang gehegter Wunsch, nämlich die Radweganbindung, in Erfüllung geht. Vom Kreisverkehr beim Autobahnzubringer wird ein 160 Meter langer Geh- und Radweg in Richtung St. Christophen errichtet und so eine Anbindung an den Laabentalradweg geschaffen. Jürgen Rummel: „In Dambach leben viele Kinder, und da war es schon lang der Wunsch, dass ein Radweg gemacht wird.“

Dass die Bürger mit einer neuerlichen Baustelle auf der Bundesstraße keine Freude haben, ist dem VP-Stadtrat klar: „Aber wenn alles fertig ist, werden die Leute zufrieden sein.“ Die Bauarbeiten sollen vor Schulbeginn abgeschlossen sein. Vorarbeiten für die Statik der Brücken und Untergrunduntersuchungen sind bereits abgeschlossen, jetzt ist das Projekt in der Ausschreibungsphase. Straßenmeister Karl Heinrich: „Ende Februar wird die Ausschreibung veröffentlicht, denn am 3. Mai soll schon Baubeginn sein.“