In der Liechtensteinstraße 106 enstehen drei neue Wohnhäuser. Ernst Hofmeister von der Wohn- und Siedlungsgesellschaft „Schönere Zukunft“ stellte das Vorhaben beim Neujahrsempfang im Lengenbacher Saal vor.

In den dreigeschoßigen Bauten entstehen 29 Wohneinheiten mit einer Fläche von 55 bis 83 Quadratmeter. Es handelt sich um geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption. Jede Wohnung verfügt über einen Freibereich in Form von Balkon, Terrasse, Loggia oder Eigengarten, so die Information des Architekturbüros Knötzl. Auch 44 Stellplätze gehören zu der Anlage.

„Wir haben die Angeboteinholung durchgeführt, jetzt werden die Angebote geprüft“, hielt Ernst Hofmeister fest. Geldmittel des Landes seien bereitgestellt, im September könne mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung der Anlage ist im Herbst/Winter 2019 vorgesehen.