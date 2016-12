Wenn es draußen früher dunkel wird, bleibt drinnen mehr Zeit zum Lesen und Vorlesen. Das winterliche Bild vom „Laurenzi-Kircherl“ ziert das Cover des neuen Kurzgeschichtenbandes des Multiple Sklerose-Club Neulengbach „Winterliche Kurzgeschichten“. Vor rund einem Jahr, bei einem Aufenthalt im Erholungshaus in Freiland ist die Idee entstanden, mit dem Verkauf von selbst gestalteten und verfassten Kurzgeschichten bedürftige Mitglieder zu unterstützen, erzählt Franz-Josef Bernhart vom Neulengbacher MS-Club.

Er hat in Freiland die Wiener Künstlerin und Verlegerin Karin Pfalz kennengelernt und mit ihr diese Idee in die Tat umgesetzt. „Warum soll ich nicht fröhlichsein?“, lautete der Titel des ersten Bandes, der bereits im Sommer erschienen ist.

Geld für Aufenthalte in Freiland

Das Buch wurde sehr gut angekommen, mittlerweile sind nur mehr wenige Exemplare davon übrig. Nun ist der zweite Band erschienen. Gemeinsam mit Karin Pfalz, die auch das neue Logo des MS-Clubs entworfen hat, haben die Mitglieder des MS-Club weihnachtliche Texte verfasst die nun in dem Buch „Winterliche Kurzgeschichten“ zusammengefasst wurden.

„100 Stück wurden von unserem neuen Werk gedruckt. Der Reinerlös geht wieder an bedürftige Mitglieder denen der MS-Club den Aufenthalt im Erholungshaus in Freiland ermöglichen möchte“, so Franz-Josef Bernhart vom MS-Club Neulengbach. Erhältlich ist das Buch bei Franz-Josef Bernhart. Kontakt: 0664/5061402.