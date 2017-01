Für Ärger bei Bahnfahrern sorgt eine Änderung in der Haltestelle Neulengbach-Stadt: Bisher gab es auf jedem Bahnsteig einen Ticketautomaten. Jetzt gibt es nur mehr einen, denn der Automat am Bahnsteig Richtung St. Pölten wurde abmontiert.

Bahnfahrer, die Richtung Landeshauptstadt fahren, müssen jetzt also zunächst auf den anderen Bahnsteig, um sich ein Ticket zu lösen. Das sorgt für Beschwerden, vor allem auch weil die Bahnstation nicht barrierefrei ist.

„Serviceorientiert ist das nicht.“

Ein Bahnfahrer über die Demontage eines Fahrscheinautomaten

„Das ist eine gravierende Verschlechterung für ältere Menschen, für Menschen mit Gehbehinderung und Eltern mit Kinderwagen und ein Umweg von mehr als 600 Metern“, schimpft ein Neulengbacher. Und er ist nicht der einzige verärgerte Bahnkunde. „Serviceorientiert ist das nicht“, wundert sich auch ein anderer Neulengbacher, der öfter mit dem Zug nach Wien fährt: „Bei den Automaten warten immer sechs, sieben Leute.

Wenn es jetzt nur mehr einen Automaten gibt, kommt es sicher zu Staus.“ Eine Bahnfahrerin hat eine Beschwerde an die ÖBB gerichtet. Auf ihre Mail hat sie diese Antwort bekommen: „Die Analyse hat ergeben, dass die Haltestelle Neulengbach–Stadt aus wirtschaftlichen Gründen mit maximal einem Ticketautomaten ausgestattet werden kann. Unsere Online- und Mobile-Vertriebssysteme werden zunehmend stärker genutzt.“

„Der Ticketautomat in Neulengbach-Stadt wurde aus wirtschaftlichen Gründen eingespart.“

Wie Pressesprecher Christopher Seif auf Anfrage der Neulengbacher NÖN erklärt, evaluieren die ÖBB regelmäßig, ob alle Bahnhöfe und Haltestellen entsprechend ihrer Frequentierung mit einer bestimmten Anzahl an Ticketautomaten ausgestattet sind. „Der Ticketautomat in Neulengbach-Stadt wurde aus wirtschaftlichen Gründen eingespart.“ Der zweite Automat, der sich derzeit unter dem Vordach am Bahnsteig 1 befindet, soll einen neuen Platz bekommen: „Der neu geplante Standort soll sich in der Unterführung zwischen Bahnsteig 1 und 2 befinden“, so Seif. Diese Lösung löst bei Bahnkunden auch nicht unbedingt große Begeisterung aus: „Das ist ja dann auch eine Verschlechterung für Leute, die Richtung Wien fahren.“

Der ÖBB-Pressesprecher weist darauf hin, dass Online- und Mobile-Vertriebssysteme immer stärker genutzt werden: „So wurden 2016 um insgesamt 50 Prozent mehr Tickets online und per ÖBB App verkauft.“