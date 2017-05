Ein großer Schlag ist den Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark gelungen, sie klärten 84 Taschendiebstähle mit einer Schadenssumme von über 40.000 Euro. Die bulgarische Tätergruppe war in Lebensmittelmärkten im gesamten Bundesgebiet unterwegs.

Einer dieser Tatorte befindet sich in Neulengbach, dort wurde einer Frau während ihres Einkaufes in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Mit der ebenso erbeuteten Bankomatkarte hoben sie dann auch noch Bargeld ab. „In etwa einem Drittel der Fälle wurde mit den entwendeten Bankomatkarten Bargeld behoben. Der dazu benötigte Code war in den Geldtaschen als Notiz hinterlegt gewesen“, berichtet die Polizei.

Für zwei Bulgarinnen (44 und 32) klickten in der Steiermark bereits vor einigen Monaten die Handschellen, damals wurden ihnen 27 Taschendiebstähle zur Last gelegt. Nun wurde ein noch flüchtiger Komplize, der Ehemann der 44-jährigen, ausgeforscht. Ein noch flüchtiger Mittäter wurde in Rumänien festgenommen. Das Auslieferungsverfahren ist im Gange.

Die Polizei bittet, keinesfalls den Ziffern-code der Bankomatkarte in der Geldtasche zu notieren – auch nicht chiffriert in einer Telefonnummer oder dergleichen. Weiters sollte bei der Code-Eingabe besonders darauf geachtet werden, dass niemand die Nummer sehen kann.