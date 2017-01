Über die Facebook-Seite spotted:Tulln machte sich eine Tullnerin auf die Suche nach jenen Helfern, die nach ihrem Unfall Erste Hilfe leisteten – und das mit Erfolg, sie konnte sich noch einmal persönlich für ihren Einsatz bedanken.

Die junge Frau war am Sonntagfrüh auf der B 19 nach dem Heiligen Abend nahe dem Till Eulenspiegel rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. „Mein Beifahrer und ich kamen ohne Hilfe nicht aus dem Auto. Ein paar Autolenker blieben stehen und halfen uns, sie versorgten den Verletzten und beruhigten mich. Ich wollte mich bedanken! Ihr wart so nett! Und uns geht es gut. Alles nur oberflächliche Verletzungen“, schrieb sie auf Facebook. Kurze Zeit später meldeten sich die Ersthelfer: „Wir sind die Engeln in Not – Jenny und Sebastian“.

„Mein Freund und ich versuchten, die Türen aufzumachen, sodass die zwei aus dem Unfallauto aussteigen konnten.“

Sebastian Huber, Ersthelfer

„Ein Freund von mir entdeckte den Eintrag und hat mich gleich markiert“, erzählt einer der drei Ersthelfer Sebastian Huber (17) aus Tulln. „Daraufhin haben wir eine persönliche Nachricht bekommen, in der sich die Lenkerin noch einmal bei uns bedankt hat.“ Huber war mit zwei Freunden am Heiligen Abend im Till Eulenspiegel in Neulengbach, genauso wie die Unfalllenkerin mit ihren Mitfahrern.

In den frühen Morgenstunden traten die drei dann den Heimweg in Richtung Tulln an. Plötzlich entdeckten sie im Straßengraben einen Wagen. Sie hielten an und gingen nachschauen:

Vor ihnen stand ein junger Mann – er hatte Verletzungen im Gesicht. „Er sagte uns, dass noch zwei Leute im Auto sitzen“, erinnert sich Huber. „Mein Freund und ich versuchten, die Türen aufzumachen, sodass die zwei aus dem Unfallauto aussteigen konnten.“ In der Zwischenzeit waren auch schon die Einsatzkräfte unterwegs. Die Fahrerin stand unter Schock, „der Beifahrer hatte Glassplitter im Gesicht, die haben wir entfernt“, ist der junge Tullner froh, dass alles glimpflich ausgegangen ist.

Die Feuerwehren Inprugg und Markersdorf rückten aus. Sie bargen den Unfallwagen, die Rettung kümmerte sich um die Verletzten.