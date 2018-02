Vergangenes Wochenende erhielt die Faschingsgilde Neulengbach zum Vereinsjubiläum des 22-jährigen Bestehens ein Fahnenband vom Verband der Niederösterreichischen Faschingsgilden.

Protokollchef Peter Holakovsky besuchte zu diesem Anlass die Faschingssitzung am 27. Jänner und nahm die Ehrung vor. Gildenpräsident Friedrich Ucik und sein Team freuten sich sehr.

Der Faschingsabschluss findet am Dienstag, 13. Februar, im Gasthaus Latzelberger in St. Christophen statt. „Georgis Band“ wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. Bedienen können sich die Gäste an einem Buffet. Alle, die gerne mitfeiern wollen, sind herzlich eingeladen. Der Unkostenbeitrag von 10 Euro inkludiert den Eintritt und den Zugang zum Buffet.

Zu fortgeschrittener Stunde wird der Stadtschlüssel wieder an den Bürgermeister übergeben.