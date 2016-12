Als „allerletzte Liga“ bezeichnete Bürgermeister Franz Wohlmuth die Politik der Neulengbacher Freiheitlichen in Bezug auf Flüchtlinge: Wie berichtet wurden neben Müllcontainern leere Methadon-Dosen und Spritzenverpackungen gefunden, die von Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft stammen. FP-Obmann Peter Matzel hatte – einige Wochen nach dem Vorfall – Aufklärung gefordert und betont: „Es kann und darf nicht sein, dass Neulengbach zu einem Drogen-Hotspot wird.“

Die Freiheitlichen wollen den Vorwurf des Ortschefs nicht auf sich sitzen lassen. Peter Matzel: „Es wird so getan, als hätte die FPÖ einen Skandal herbeigeredet. Aber das ist keine von uns erfundene Geschichte. Das sind Vorfälle, die geschehen sind. Wir stehen nicht jeden Tag neben der Kaserne und warten bis etwas passiert. Es gibt Bürger, die Sorgen und Ängste haben und sich an uns wenden.“ Der FP-Obmann lässt die Kritik des Bürgermeisters jedenfalls nicht gelten, sondern dreht den Spieß um: „Man sollte überlegen, ob nicht der Bürgermeister in seiner Funktion letzte Liga ist, wenn er die Bedenken der Bürger nicht ernst nimmt.“ Es gehe um die Sicherheit der Neulengbacher Bürger.

„Wir agieren als Sprachrohr für Menschen, die sich Sorgen machen.“

Peter Matzel FP-Obmann

Franz Wohlmuth betont: „Ich nehme die Sorgen der Bürger sehr ernst und es ist nicht in Ordnung, was passiert ist. Aber es ist auch nicht in Ordnung, wie Peter Matzel das transportiert.“ Wie Wohlmuth ausführt, wurden die weggeworfenen Medikamente schon am 11. November gefunden, die Polizei war eingeschaltet. „Wenn Peter Matzel das ernst genommen hätte, hätte er am 12. November reagieren müssen. Aber nach dem Bundespräsidenten-Wahlkampf ein Theater machen, ist nicht in Ordnung.“

Außerdem habe Matzel falsche Zahlen genannt: „So werden die Menschen verunsichert.“ Für Franz Wohlmuth ist klar: „Es ist besser, die Sachen in Ruhe anzugehen und nicht Schlagzeilen in die Welt zu setzen, mit denen noch mehr Verunsicherung geschaffen wird.“

Franz Wohlmuth: „Es ist nicht in Ordnung, wie die FPÖ das Thema transportiert.“ | NOEN

In der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Kaserne wohnen derzeit insgesamt 95 Menschen, die auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten. 17 von ihnen haben aus gesundheitlichen Gründen einen erhöhten Betreuungsbedarf. Peter Matzel fragt sich, ob für diese Menschen die Kaserne der richtige Betreuungsort ist.

Da hat auch Bürgermeister Franz Wohlmuth so seine Bedenken: „Es gibt immer wieder Gespräche, wo angezweifelt wird, ob das Personal in der Kaserne befähigt ist, schwierige Fälle zu betreuen. Aber es ist primär Sache des Landes, wie man mit Zuweisungen von Asylsuchenden umgeht.“ Der Ortschef betont, dass die Gemeinde laufend in Gespräche wegen der Flüchtlingsunterkunft eingebunden ist.

Lokalaugenschein mit Land und BH

Diese Woche findet in Neulengbach eine Besprechung mit Vertretern des Landes, der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei statt. Bezirkshauptmann Josef Kronister erklärt auf Anfrage der NÖN: „Die Gespräch hat die Gemeinde initiiert. Wir werden die Fachabteilung des Landes, die die Verträge abschließt, einbinden und uns vor Ort ein Bild machen und schauen, was da los ist. Wir wollen die Gesamtsituation mit allen Beteiligten besprechen.“ Er könne nicht sagen, dass die Flüchtlinge nicht gut betreut werden: „Aber in größeren Quartieren können immer wieder Probleme auftauchen. Man muss sich die Situation der Leute vor Augen halten. Sie kommen aus einem anderen Kulturkreis.“