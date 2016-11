Vor über einem Jahr standen freiwillige Helfer im Einsatz für Menschen auf der Flucht. Auch Mitarbeiter des Neulengbacher Roten Kreuzes engagierten sich. So wurden etwa palettenweise Lebensmittel eingekauft und verkocht, um damit Flüchtlinge auf Polizeistationen oder in Transferquartieren mit Essen zu versorgen.

Insgesamt haben seit September des Vorjahres 2.590 Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Niederösterreich – davon 1.400 Freiwillige, 190 Hauptberufliche sowie 1.000 Team Österreich Mitglieder – in der Flüchtlingsbetreuung mitgeholfen. Umgerechnet sind das 79.000 Einsatzstunden.

350 Rotkreuz-Mitarbeiter aus dem Mostviertel wurden dafür geehrt, darunter sind auch 22 aus Neulengbach. Das Österreichische Rote Kreuz hat extra eine Ehrenmedaille kreiert, die den Helfern als Dankeschön für ihren Einsatz überreicht wurde.

Viel gelernt bei dem Einsatz

„Kaum ein Ereignis der vergangenen Jahre hat das Rote Kreuz so geprägt und gefordert wie der Einsatz für Menschen auf der Flucht, der für das Rote Kreuz Niederösterreich in größerem Rahmen bereits im Juni 2015 mit der Eröffnung des Übergangsquartiers für Asylwerber in Wr. Neustadt begann“, erklärte Präsident Josef Schmoll vom Roten Kreuz Niederösterreich. Für diesen grenzenlosen Einsatz im Dienste der Menschlichkeit gelte es Danke zu sagen.

Landesrettungskommandant Werner Kraut betonte bei der Ehrung: „Ich denke, es gab bisher nichts Vergleichbares, dafür aber vieles, was wir während dieses Einsatzes gelernt haben. Eigentlich standen wir täglich immer wieder vor neuen Herausforderungen, und das über Wochen und Monate hinweg.“

Große emotionale Belastung

Viertelsvertreter Michael Prunbauer kam auch auf einen weiteren Punkt zu sprechen: „Nicht zu vergessen ist die vielfache emotionale Belastung, unter der viele von uns standen. Es waren wirklich viele Herausforderungen – und wir alle gemeinsam haben diese gemeistert. Für diese Leistung, diesen Einsatz für Menschen in Not, soll auch einmal Danke gesagt werden. Diese Leistung findet nicht so schnell ihresgleichen.“