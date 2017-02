Neulengbach

Drei Jahre lang hat Sandra Rauch engagiert in ihrem Fachgeschäft „Frau Wolle“ gewerkt. „Meine vielen Stammkunden haben sich über die tolle Qualität der angebotenen Ware und über die Tipps, die ich ihnen zum Handarbeiten gegeben habe, sehr gefreut“, berichtet die Geschäftsinhaberin.

Trotzdem hat Sandra Rauch vor, ihr Unternehmen am 25. Februar zu schließen, sie will sich von der Selbstständigkeit verabschieden und wechselt ins Angestelltenverhältnis. „Ich will es mir einfach nicht mehr antun, beschreibt Sandra Rauch die Situation. Mit ein Grund sind immer wieder neue Vorschriften und Investitionen, aber auch die Tatsache, keinen freien Tag oder Urlaub zu haben. Auch die eventuelle Tatsache, einige Jahre später weniger Chancen beim Einstieg ins Arbeitsleben zu haben, sind in die Überlegungen zur Veränderung eingeflossen.

Sandra Rauch freut sich, wenn sich jemand meldet, der die Nachfolge antreten möchte.