„Julia wird einmal Bäuerin in Grabensee“, das sagte schon der Opa von Julia Sturzeis. Jetzt hat die junge Frau ihren Meisterbrief gemacht. „Die Landwirtschaft ist mein Leben“, strahlt sie.

Durch die jahrelange Mitarbeit am Hof ihres Onkels wurde das Interesse geweckt. „Nicht nur der Umgang mit den Tieren, die Arbeit auf dem Feld oder im Wald, sondern auch die Direktvermarktung hat mir immer große Freude bereitet“ so Julia Sturzeis.

Vor Kurzem hat die fertig ausgebildete Konditorin die landwirtschaftliche Facharbeiter-Ausbildung mit dem Meisterbrief ergänzt und abgeschlossen. „Der Meistertitel hat auch in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert, da er mit dem Bachelor- bzw. Ingenieurtitel gleichgesetzt ist“, stellt Julia Sturzeis klar.

Schalttechnik kennen & Traktoren verkabeln

Dass die Meisterausbildung kein Spaziergang ist, zeigen die Anforderungen: In drei Jahren sind acht Module zu absolvieren: Landtechnik, Recht und Agrarpoliltik, Betriebsführung, Ausbilder-Lehrgang, Betriebsanalyse, Pflanzenbau, Nutzierhaltung und Betriebsentwicklung.

Im ersten Ausbildungsjahr ist die Landtechnik in Mold Hauptthema. „Die großen Schwerpunkte waren dabei Elektrotechnik, Erntetechniken, Baukunde und Arbeitssicherheit. Geprüft wurde schriftlich, mündlich und praktisch. Der praktische Teil war sehr anspruchsvoll, wir mussten die Schalttafeln richtig stecken, die Traktorelektrik richtig verkabeln, Einstellungskorrekturen am Mähdrescher und Feldhäcksler, an den Rundballenpressen, am Erdäpfelroder, an der Feldspritze, am Düngerstreuer und an diversen Bodenbearbeitungsgeräten in der großen Maschinenhalle durchführen“, so die junge Meisterin.

Neben doppelter Buchführung über einen Zeitraum von zwei Jahren standen im zweiten Jahr umfangreiche Betriebs-Kostenrechnungen auf dem Programm. „Im dritten Jahr lernten wir sehr viel über Pflanzenbau, Nutztierhaltung, Milchwirtschaft, Fütterungs- und Projektmanagement“, so Sturzeis. Für die Abschlussarbeit, die Meisterhausarbeit waren neben der IST-Analyse des Betriebes auch zwei Projekte bis zum Einreichplan durchzurechnen und vorzustellen.

„Mit viel Willen, Ehrgeiz und Disziplin kann man alles schaffen.“

Julia Sturzeis: „Vor der Prüfungskommission in Pyhra präsentierte ich mein Thema, die Errichtung einer Krankenbucht, Tierschutz-Stallhaltung, Errichtung eines Auslaufes mit kompletter Kostenaufstellung und beigelegten Bauplänen.“

Eine Woche später erfolgte die Abschlussprüfung in Betriebs- und Unternehmensführung, Pflanzenbau, Nutztierhaltung und Lehrlingsunterweisung, mündlich und auch praktisch. Julia Sturzeis darf stolz sein, die Ausbildung geschafft zu haben, denn „zirka 40 Prozent der Anwärter brachen ihre Ausbildung ab.“

Derzeit ist die junge Landwirtschafts-Meisterin Mitarbeiterin bei einem Agrar-Unternehmen nahe Würmla und nebenbei am Betrieb ihres Onkels in Asperhofen beschäftigt.

Ihre Hobbies sind: Wandern, Skifahren, Schuhplatteln sowie sämtliche Waldarbeiten. Und seit 15 Jahren spielt die leidenschaftliche Jungbäuerin Tennis: „Das ist aber jetzt ein kleines Zeitproblem.“ Für die Zukunft hat sie große Pläne: „Ich möchte die Direktvermarktung mit Fleischprodukten und Mehlspeisen weiterführen.“

Und sie hat auch einen Leisatz: „Mit viel Willen, Ehrgeiz und Disziplin kann man alles schaffen.“