Neulengbach

Der Schock war groß, als eine Neulengbacherin am Donnerstagabend ihr Auto entdeckte – es war schwer beschädigt worden, doch der Verursacher beging Fahrerflucht.

Der Wagen war in der Khuenstraße nahe der Kreuzung mit der Dreiföhrenstraße abgestellt. Am Donnerstag in der Zeit von 11.45 Uhr bis 17.30 Uhr wurde er dort stark beschädigt. Erhebungen ergaben, dass es sich um einen Lkw gehandelt haben muss, der bei der Kreuzung abgebogen ist. Durch die Kollision wurde der Wagen sogar etwas verschoben. Die Exekutive bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise zu einem Fahrzeug geben? Eventuell handelte es sich um einen Sattelschlepper, der zu dieser Zeit in der Gegend unterwegs war. Infos an 05/9133/3168.