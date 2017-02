Mehrere Autos beschädigte ein vorerst unbekannter Lenker innerhalb kurzer Zeit in drei verschiedenen Straßen in Neulengbach – ein Alkolenker war unterwegs, war die ursprüngliche Vermutung, die sich jedoch aufgrund einer Aussage widerlegte. Schließlich konnte auch das Tatfahrzeug ausgeforscht werden, doch vom Lenker fehlte vorerst jede Spur. Am nächsten Tag meldete sich schließlich ein Freund des Autobesitzers bei der Polizei und gab an, einen Niesanfall gehabt zu haben. Deshalb dürfte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, war seine Ausrede, warum es zu den Beschädigungen kam.

Der Mann wird jedenfalls wegen Fahrerflucht angezeigt, der Sachschaden ist hoch. Ob Alkohol im Spiel war, konnte nicht mehr eruiert werden.