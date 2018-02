Auf Ö3 wird Ina Regen gerade hinauf- und hinuntergespielt, in Kürze ist sie live in Neulengbach zu hören: Die gebürtige Oberösterreicherin gibt am 6. April ein Konzert im Rahmen der Kulturinitiative „Bühne im Gericht“.

Veranstalter Karl Hintermeier freut sich riesig, dass er die erfolgreiche Künstlerin für einen Auftritt gewinnen konnte: „Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass wir Ina Regen nach Neulengbach bekommen. Sie gibt ja nur wenige Konzerte.“

Insgesamt acht Veranstaltungen bringen Karl und Monika Hintermeier heuer in den Lengenbacher Saal. Start ist am 9. März mit Angelika Niedetzkys Kabarettprogramm „Gegenschuss.“ Weiters im Frühjahr auf der Bühne im Gericht: Der Neulengbacher Eric Papilaya & Friends sowie Reporter ohne Grenzen Peter Klien.

Im Herbst geht der Kulturreigen weiter mit den „Gentlemen of Swing“ Lukas Perman und Ramesh Nair, weiters treten Maya Hakvoort, Gandalf und Peter Aschenbrenner sowie Doretta Carter in Neulengbach auf.

Wie kommt man zu den Künstlern? Karl Hintermeier kennt durch seine Marketingagentur „Message“ viele Kulturschaffende. Über andere Agenturen oder den direkten Kontakt findet er Musiker und Kabarettisten, die er nach Neulengbach holen möchte. „Eric Payilaya ist eine Kaffeehaus-Bekanntschaft vom Heiss und Süß“, erzählt Hintermeier schmunzelnd. Gandalf alias Christian Strobl ist ein guter Bekannter des Altlengbacher Musikers Peter Aschenbrenner, der im Vorjahr bei der Bühne im Gericht aufgetreten ist.

Vorlaufzeit für das neue „Bühne im Gericht“-Programm war intensiv

„Es war nicht so schnell alles unter Dach und Fach, weil wir ja keine großen Gagen zahlen können.“ Aber aufgrund der schönen location würden die Künstler gern nach Neulengbach kommen, freut sich Hintermeier: „Es entwickelt sich ganz gut. Die Stadt hat gesehen, dass die Bühne im Gericht für sie eine gute Geschichte ist. Werbung für die Bühne im Gericht ist Werbung für die Stadt Neulengbach.“