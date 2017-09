Innovative Technologien in Verbindung mit alten Gemäuern – das konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür auf der Burg Neulengbach erleben. „Wir können uns vorstellen, dass die Burg Diskussionsraum und Versuchsraum wird und sich schon bald innovative Start-up-Unternehmen auf der Burg befinden könnten“, meinte Matthias Zawichowski, Sprecher des Personenkomitees Burg:2025 beim Open Future Labs Day.

Valentin und Stefanie durften selbst einen Roboter zusammenbauen. AuchDirektorin Ursula Vizdal von der Volksschule Maria Anzbach war begeistert. | Kindler

Auch Meetings und Workshops sollen schon bald auf der Burg stattfinden. Dass man dafür die notwendige Infrastruktur braucht, ist Zawichowski klar: „Wir führen diesbezüglich sehr konstruktive Gespräche mit Burgherr Bruno Wakonig.“ Ein genaues Konzept für die Finanzierung gibt es derzeit noch nicht.

Zukunftsvisionen hinter alten Mauern

900 Besucher ließen sich Zukunftstrends von Virtual-Reality-Brille bis hin zum 3D-Drucker beim Tag der offenen Tür nicht entgehen. Ausgestellt waren auch Elektro-Autos samt Ladestation. „Unser Ziel ist es, in der Region in einigen Jahren 50 Stromtankstellen zu haben. 13 gibt es schon“, so Zawichowski, der auch Obmann vom Verein fahrvergnügen ist. Eine Zukunftsvision ist auch, dass der Strom dort gespeichert werden soll, wo er produziert wird. Die EVN präsentierte dazu einen Stromspeicher, der künftig in den Garagen zu finden sein soll.

Beeindruckend war die Vorführung mit einem Vermessungs-Trolley. „Damit kann ein Gebäude ganz genau abgebildet werden. Denn Pläne stimmen oft nicht mit dem realen Bauwerk überein“, betonte Manuel Stöberl von der Firma Vermessung Schubert ZT GmbH. Vor allem bei alten Gebäuden sei diese Methode von Vorteil.

Leader-Obmann Josef Ecker testete die Virtual-Reality-Brille mit NDU-Student Lorenz Noichl. | Kindler

Ebenfalls in den alten Burgmauern waren Studenten der New Design University aus St. Pölten zu Gast. Sie kreierten einen Raum, wie er vor Jahrhunderten aussehen hätte können. Mittels Virtual-Reality-Brille konnten die Besucher in die historischen Räumlichkeiten eintauchen.

3D-Drucker sorgte für Begeisterung

„Die Teile aus dem Drucker sind leichter, da sie aus Bio-Kunststoff entstehen. Das ist beispielsweise für die Luftfahrt ein Vorteil“, betont Daniel Pfeiffer, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Auch in der Medizin würde diese neue Technologie eine wichtige Rolle spielen. „Beispielsweise für Kinder, die jedes Jahr neue Prothesen brauchen“, führte Pfeiffer aus. Ein Erlebnis war die Veranstaltung auch für die Kinder, sie durften am Vormittag Roboter selbst zusammenbauen.

Matthias Zawichowski präsentierte die neuesten Technologien im Bereich der Elektromobilität beim Rundgang auf der Burg. | Kindler

Im Burg-Innenhof war für Kulinarik gesorgt. Bernhard Mayerhofer präsentierte seinen Honig und das künftig geplante Projekt rund um die Bienen. „Wir wollen uns 2018 auch um Schlosspark und Schlossberg kümmern und Bienenstöcke aufstellen, damit wir Burg-Honig für unsere Förderer präsentieren können“, erklärte Zawichowski. Auch eine Patenschaft für die Burgbienen kann man bald übernehmen.

Führung durch die alten Burgmauern

Beliebt waren die Führungen von Historikerin Hedy Fohringer, die Einblicke in die 1.000-jährige Geschichte der Burg gab. Beide Führungen waren ausgebucht. Richtig als Burgfräulein oder Burgherr fühlen konnte man sich beim Fotoshooting in den alten Gemäuern. Die nächste Veranstaltung auf der Burg ist im April geplant.