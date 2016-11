„Ich habe mich schon gut eingelebt“, sagt Alois Heiss. Der Neulengbacher Vizebürgermeister und frühere Rehau-Geschäftsführer ist seit wenigen Wochen Direktor im Kurhotel Salzerbad in Kleinzell.

Über eine Internet-Plattform hat Heiss von der offenen Stelle erfahren und sich beworben. Mit seiner „offenen und kommunikativen Art im Bewerbungsgespräch“ habe er sofort überzeugt, heißt es vonseiten der Kurhotel-Eigentümer, der Dr. Dr. Wagner GmbH.

Heiss: „Es waren schöne Jahre bei Rehau“

Alois Heiss hat nach etwa 17 Jahren den Neulengbacher Kunststoffverarbeiter Rehau verlassen. Das sei ihm nicht leicht gefallen, gibt der frühere Rehau-Geschäftsführer zu: „Es waren schöne Jahre.“ Aber es sei zuletzt nicht einfach gewesen, an führender Stelle eines Unternehmens zu stehen, in dem 60 Mitarbeiter abgebaut werden. „Da kann man nicht weiter arbeiten, das war unmöglich. Aber wenn eine Tür zufällt, geht eine andere auf.“

Die neue Tätigkeit mache ihm Riesenspaß: „Es ist eine ganz andere Aufgabe, die mich fordert, das ist eine tolle Sache. Ich habe viel Kontakt zu unterschiedlichen Personen, es ist etwas Neues, mir gefällt das.“

38 Mitarbeiter sind in dem Kurhaus beschäftigt, in dem vor allem Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und präventiv Burn-out-Erkrankungen behandelt werden.

„Wir sind gut ausgelastet“, freut sich Heiss. Eine Herausforderung sei es, Strategien zur Vollauslastung zu erarbeiten und den Standort attraktiv zu erhalten. Die Hektik im Haus sei ähnlich wie in anderen Betrieben. „Aber es ist eine andere Herausforderung, ob man mit der Erzeugung von Produkten zu tun hat oder in einem Kurhotel arbeitet. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt“, so Heiss. Seine politische Erfahrung als Vizebürgermeister bringe im neuen Job durchaus Vorteile.

Von Gegend begeistert

Was dem neuen Kurdirektor auch gefällt, ist die wunderschöne Gegend in Kaumberg: „Wenn ich mein Fenster öffne, dann ist es ruhig. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel nach Wien pendeln würde.“