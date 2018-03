Beim Pferdefüttern fand eine junge Neulengbacherin Mitte Dezember im Heuballen den Zettel eines Brautpaares, das sich im August 2013 in Wallsee-Sindelburg (Bezirk Amstetten) das Ja-Wort gegeben hatte.

Der Zettel wurde damals zur Hochzeit mittels Luftballon auf die Reise geschickt – und landete in Neulengbach. Per E-Mail sollte sich der Finder melden. Gesagt getan, nur auf das E-Mail kam keine Antwort mehr. Die Neugierde war zu groß, was denn nun mit dem Brautpaar sei – so wurde über Facebook versucht, Kontakt aufzunehmen. Und der Versuch war innerhalb von nicht einmal 12 Stunden von Erfolg gekrönt: Das Brautpaar wurde ausfindig gemacht und konnte nun erfahren, wie weit der Luftballon vor fünf Jahren geflogen war.

Positive Erfahrung mit Facebook

„Es war eine sehr interessante Erfahrung, wie schnell man über Facebook etwas, in diesem Fall Positives, erreichen kann“, zeigt sich die Neulengbacherin zufrieden. Die angegebene E-Mail-Adresse wurde von den beiden fast nicht mehr genutzt, deshalb hatten sie auf die Nachricht nicht reagiert. In diesem Fall war Facebook wohl die bessere Wahl. Und: Entgegen der Vermutung einiger Facebook-User ist das Brautpaar auch noch verheiratet.