Etwa ein Jahr hat der Entwicklungsprozess gedauert, jetzt ist das Markenkonzept der Stadtgemeinde fertig. Das neue Logo enthält den Namen Neulengbach, drei Stäbe und das bekannte Wappen mit dem Schaf. Der neue Slogan lautet „Sichtbar. Vielseitig.“

„Die Neulengbach-Story baut auf den zwei zentralen Themen Sichtbarkeit und Vielseitigkeit auf“

Stadtmarken-Entwickler Karl Hintermeier hält fest, dass eine Marke eine Geschichte erzählen muss: „Die Neulengbach-Story baut auf den zwei zentralen Themen Sichtbarkeit und Vielseitigkeit auf“. Sichtbarkeit bezieht sich nicht nur auf die weithin sichtbare Burg, sondern auch auf die Stellung der Stadt: Neulengbach als Motor, Impulsgeber und sichtbares Zentrum des Bezirks.

Ein Beispiel dafür, wie der neue Slogan SICHTBAR.VIELSEITIG. verwendet werden kann. | NOEN

Die Vielfältigkeit ergibt sich aus der Mischung von Stadt und Land: „Man lebt in beiden Welten. Man hat das Dörfliche, aber auch urbanes Flair. Das Einkaufsangebot ist gut, das Kulturangebot wird mehr, das Vereinsleben ist bunt“, fasst der Marketing-Profi zusammen. Die Inspiration für die drei Stäbe im Logo lieferten die Burg mit ihrem Wehrturm und der Dreiklang des Wortes Neulengbach. Die drei Stäbe sollen auch ein Symbol für den Dreiklang Mensch, Stadt und Land sein.

Stadtmarke wurde einstimmig beschlossen

Im Gemeinderat am Dienstag wurde die neue Stadtmarke einstimmig beschlossen. Beim Pressegespräch am Mittwoch erläuterte Bürgermeister Franz Wohlmuth, warum die Entwicklung der Stadtmarke zum jetzigen Zeitpunkt so wichtig ist: „Wir waren gewohnt zu sagen, wir sind die größte Stadt im Bezirk. Durch die Bezirkserweiterung gibt es neue Player und Mitbewerber. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Identität hervorheben.“ Nachdem das Rathaus barrierefrei umgebaut werden musste und ein neues Leitsystem erforderlich war, sei der Zeitpunkt für eine neue Stadtmarke optimal gewesen. Auch die Wirtschaftstreibenden hatten sich eine bessere Positionierung gewünscht.

Das neue Logo der Stadt Neulengbach. | NOEN

Umgesetzt wurde das Projekt im Rahmen der Stadterneuerung. Im Bürgergremium und bei den Dialog-Ausstellungen beteiligten sich 400 Bürger an der Entwicklung der Marke. Die Projektkosten betragen 50.000 Euro.

Verwendung finden wird das neue Designkonzept auf Plakaten, Broschüren, im neuen Stadtplan, auf den Tafeln bei den Ortseinfahrten und beim Rathaus-Leitsystem. Außerdem wird über eine Werbekampagne im neuen Design gerade nachgedacht.