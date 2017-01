Auf dem Programm stehen unter anderem die Ouvertüre zur Operette „Die schöne Galathee“ von Franz von Suppé, Jacques Offenbachs „Les oiseaux dans la charmille“ sowie Béla Bartóks „Bilder aus Ungarn“, 3. Satz (Melodie) und Éljen a Magyár, Polka schnell von Johann Strauß.



Auch der Teufelstanz (Bearbeitung: Max Schönherr) von Josef Hellmesberger und der Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauß stehen auf dem Programm. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Parkmöglichkeiten gibt es auch in der Park&Ride-Anlage.



Karten sind im Vorverkauf um 30 Euro in den Trafiken und im Infobüro sowie in der Stadtgemeinde Neulengbach erhältlich.

Eintritt an der Abendkasse 35 Euro.