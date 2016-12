Neulengbach

Noch vor Weihnachten wurde der neue Hofer-Markt eröffnet: Nach fünf Monaten Bauzeit ist die neue Filiale am alten Standort in der Tullner Straße seit Donnerstag in Betrieb. Der Markt ist um mehr als 200 Quadratmeter „gewachsen“: Statt 820 Quadratmeter hat die Filiale jetzt 1.100 Quadratmeter. Sieben zusätzliche Mitarbeiter wurden eingestellt. Insgesamt sind 15 Mitarbeiter und ein Lehrling in der neuen Filiale beschäftigt. Der neue Hofer-Markt verfügt über eine „Backbox“. Direkt daran angeschlossen ist die „Coolbox“ mit Snacks und Getränken.

Laut Firmeninformation wird das Gebäude mit nachhaltigem Grünstrom aus Österreich betrieben, die Reinigung erfolgt ausschließlich mit ökologischen Putz- und Reinigungsmitteln.

Die Verkaufsfläche wurde neu gestaltet. Der Obst- und Gemüsebereich präsentiert sich beispielsweise ab sofort als Marktplatz in rustikalem Holzdesign, Weine werden in der Vinothek, CD- und DVD-Neuheiten in der neuen Mediabox angeboten.

Im Außenbereich stehen rund 90 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.