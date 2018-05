18 Wohneinheiten errichtet ein Bauträger in der Holubgasse in der Katastralgemeinde Tausendblum, darüber informierte Stadtrat Jürgen Rummel (VP) im Gemeinderat. Die Amadeus Bauträger GmbH plant zwölf Einzel- und drei Doppelwohnhäuser. „Jetzt geht es um die Infrastruktur“, so Rummel. Kanal, Wasserleitung, Straßenbeleuchtung und Straße müssen hergestellt werden.

Der Gemeinderat fasste den Grundsatzbeschluss zur Aufschließung. Kostenpunkt: 285.000 Euro (exklusive Umsatzsteuer). Zu beschließen waren auch die Ingenieurleistungen. Damit wird die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. beauftragt. Kosten: 29.000 Euro. Beide Beschlüsse waren einstimmig.

Investitionen in die Infrastruktur sind auch in der Engländergasse notwendig. „Wir wollen im Sommer mit den Arbeiten beginnen“, hielt Jürgen Rummel fest.

Durch Grundteilung sind sechs neue Baugrundstücke in der Engländergasse entstanden. Der Gemeinderat hat die Firma Strabag mit den Erd- und Baumeisterarbeiten um rund 60.000 Euro beauftragt. Die Materiallieferungen wurden an die Firma Kontinentale (Gerasdorf) und das Raiffeisen-Lagerhaus Amstetten vergeben. Die Prüfmaßnahmen zur Feststellung der Dichtheit übernimmt die Firma Kanal Partner. Insgesamt beträgt die Auftragssumme rund 72.000 Euro.

SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching merkte an, dass durch die Aufschließung eine neue Gasse entsteht. Sie solle nach dem letzten Bürgermeister von Tausendblum benannt werden, wünscht sich Raabe-Schasching. Das wäre dann die Herbert Höfinger-Gasse.