Vor 50 Jahren wurden die Gemeinden Inprugg und Markersdorf mit Neulengbach fusioniert, im Jahr 1971 wurden Ollersbach, Raipoltenbach und St. Christophen eingemeindet. Die letzte eigenständige Gemeinde, die zu Neulengbach dazukam, war Tausendblum im Jahr 1972. Die damalige Großgemeinde zählte rund 5.600 Einwohner und knapp 1.700 Häuser. Mit 1. Jänner 2018 hatte die Stadtgemeinde Neulengbach 8.297 Einwohner.

„Wir wollen moderat wachsen, damit es verträglich für die Bevölkerung"

Bürgermeister Franz Wohlmuth ist mit der Bevölkerungsentwicklung zufrieden: „Die Stadt ist in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich um 100 Einwohner pro Jahr gewachsen, so in etwa wird es weitergehen, hoffe ich.“ Ein schnelleres Wachstum strebe man in Neulengbach nicht an, betont der Ortschef: „Wir wollen moderat wachsen, damit es verträglich für die Bevölkerung, für die Kindergärten und Schulen ist. Das gesellschaftliche Zusammenleben soll weiter gut funktionieren.“

In den nächsten Jahren entstehen neue Genossenschaftswohnungen in der Stadt: Mit dem Projekt in der Liechtensteinstraße wird heuer gestartet, frühestens 2019 wird laut Wohlmuth mit dem Bau in der Klosterbergkurve begonnen.

„Dieses Projekt ist auf drei oder vier Jahre angelegt, nachher wird man weiterschauen.“ Anfragen für weiteren großvolumigen Wohnbau gäbe es nicht. Für Wohlmuth ist das in Ordnung: „Es darf nicht eine Generation der nächsten Generation die Zukunftschancen nehmen. Man kann nicht in einer Generation alles zubetonieren, das kann es nicht sein.“