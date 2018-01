Am Freitag, 2. Februar, und Samstag, 3. Februar, darf noch einmal bei „Liebe, Lust und Leidenschaft“ gelacht werden. „Wer die Gilde sehen will, muss sich beeilen“, rät Fritz Weinauer zum raschen Kartenkauf. Für Freitag gibt es noch 35 Karten, die Samstag-Sitzung ist so gut wie ausverkauft.

Die Faschingsgilde freut sich, dass die letzten Sitzungen im alten Stadtsaal so gut ankommen. „Wir wollten uns bei unseren Besuchern mit einem Knaller verabschieden und glauben, dass dies gelungen ist“, sagt Weinauer. Die Rückmeldungen und Kritiken seien hervorragend gewesen, das sei eine tolle Motivation für die letzten zwei Veranstaltungen.

Details am Rande: Das Lokal Guggis hat am Sonntag extra früher geschlossen, um die Gilde zu sehen. Und zur letzten Sitzung kommt eine Ex-Neulengbacherin aus Zürich angeflogen. Karten gibt‘s in Martha‘s Schuhkastl oder im Internet: www.neuneu.at