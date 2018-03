„Die Stadtgemeinde Neulengbach bemüht sich den Aufwand für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, so VP- Stadtrat Jürgen Rummel. Für den Reisepass, Führerschein oder Personalausweis sind keine Änderungen notwendig.Die Umstellung der Hausnummern ist mit 1. Mai fix, ein Infoschreiben für die Bürger wird es in der Osterwoche geben.

Die Stadträte Jürgen Rummel (r.) und Gerhard Schabschneider freuen sich, dass das Projekt umgesetzt wird. | NOEN, Hinterndorfer

„Wir sind uns der sehr raschen Umsetzung bemüht“, so Rummel weiter. Der Dank gilt vor allem der Verwaltung. „Es wird sicher nicht einfach, aber wir haben es bereits geschafft, die Hausnummern in Ollersbach zu sortieren“, so VP-Stadtrat Gerhard Schabschneider. Auch Gemeinderat Michael Braitner (SP) gibt sich zufrieden: „Das ist eine tolle Initiative, die Unterstützung und Zustimmung von unserer Seite bekommt.“