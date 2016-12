Neulengbach

Andy Lee Lang, spielte am Tag vor dem Heiligen Abend mit seiner siebenköpfigen Band im gut besuchten Lengenbacher Saal und verzauberte seine Fans mit Weihnachtssongs.

Das Programm beinhaltete Christmas Hits wie „Rudolph, the red nosed reindeer“, „Winter Wonderland“ und „Santa Claus is coming to town“ im Country-Stil.

Mit seiner Show „Rockin Christmas“ sorgte er beim Publikum für beschwingte Weihnachtsstimmung.

Andy Lee Lang gründete im Jahr 1985 seine erste Band. Der „Botschafter des Rock’n‘ Roll“

ist schon mit fast allen Größen der Rock’n‘ Roll Branche auf der Bühne gestanden, oder hat mit ihnen CDs aufgenommen.