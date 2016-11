Bei neun Autos, die in der Nacht auf Samstag in der Park- und Ride Anlage in Neulengbach geparkt waren, wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Der oder die Täter brachen so in die Autos ein und erwarteten sich wohl die große Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tatzeit liegt vermutlich am Samstag in den frühen Morgenstunden, vermutete die Exekutive.

Die Polizei bittet um Hinweise, falls jemand etwas Auffälliges oder Verdächtiges bemerkt hat: 059133/3168.