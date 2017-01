Ein Pensionist aus Neulengbach ist viel unterwegs: Und er fährt immer mit der Bahn, egal ob er nach Wien, nach Linz oder nach Salzburg muss. „Ich habe eine Jahreskarte“, erzählt der Mann. Den treuen ÖBB-Kunden stört aber einiges bei der Bahn. „Das Hauptproblem ist das Umsteigen in St. Pölten, weil man den Railjet oft nicht erwischt.“

Mehrmals hat der Herr seinen Anschlusszug schon verpasst: „Fünf Minuten zum Umsteigen sind zu kurz, vor allem bei einem Bahnsteigwechsel.“ Wenn man größeres Gepäck hat und vielleicht noch beim Aufzug warten muss sei es schwierig, den Zug zu erwischen. Der Neulengbacher hatte gehofft, dass das Umsteigen mit dem Fahrplanwechsel leichter wird, aber das ist nicht der Fall.

Auf Seiten der ÖBB wird bedauert, wenn Kunden einen Anschlusszug verpassen. „Es kann leider einmal passieren, dass man den Anschlusszug nicht erreicht. Das ist allerdings nicht in einem willkürlichen Verhalten einzelner Mitarbeiter begründet, sondern liegt an der verpflichtenden Einhaltung von Richtlinien, Fahrplangefügen und der gesamten Anschlusskoordination. Ob ein Zug warten kann oder nicht, kann nicht spontan und ohne Berücksichtigung auf andere Faktoren entschieden werden“, erläutert Pressesprecher Christoher Seif.

Fünf Minuten Zeit bei Bahnsteigwechsel

Am Hauptbahnhof in St. Pölten ist ein Railjet-Taktknoten jeweils zur vollen Stunde und ein IC-Taktknoten jeweils zur halben Stunde eingerichtet. „Das Fahrplanangebot ist so ausgerichtet, dass zufahrende Nahverkehrszüge auf der Westbahnstrecke aus Wien oder Amstetten kurze Anschlüsse zu den Railjet-Zügen in beide Fahrtrichtungen herstellen“, erläutert ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner. Die Mindestübergangszeit am Bahnhof St. Pölten beträgt bei einem Bahnsteigwechsel fünf Minuten. „Die Zeitvorgaben dafür sind ÖBB-intern evaluierte Werte und grundsätzlich auch ausreichend“, so Leitner.

Bei den Anschlussverbindungen von den aus Neulengbach eintreffenden REX-Zügen in St. Pölten sei ein Bahnsteigwechsel zu den abfahrenden Railjets Richtung Westen betrieblich erforderlich. „Aufgrund der Zugdichte zu den Taktknotenzeiten ist die Ankunft und Abfahrt der Züge am selben Bahnsteig leider aus Gründen der Betriebsabwicklung nicht möglich“, erklärt Leitner.

In den vergangenen Wochen habe man die Pünktlichkeit in St. Pölten verbessern können. „Wir gehen für die Zukunft davon aus, dass knappe Anschlüsse aufgrund von Zugverspätungen nur mehr sehr selten vorkommen werden.“