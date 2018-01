Eine große Investition in die Wasserversorgung steht in der Stadtgemeinde Neulengbach an: Der Hochbehälter am Kleebühel muss saniert werden.

„Der Behälter wurde 1966 errichtet und ist hygienetechnisch nicht mehr am Stand der Technik. Wir hatten ja schon Probleme mit dem Trinkwasser“, berichtet VP-Stadtrat Jürgen Rummel. Die Kosten für den neuen Hochbehälter werden auf 450.000 Euro geschätzt. Rummel zu den Finanzen: „Seit drei Jähren kämpfen wir darum, dass wir diesen Budgetbrocken unterbringen.“ In der Gemeinderatssitzung am Dienstag soll ein Grundsatzbeschluss für das Projekt gefasst werden.

„Das wird eine Herausforderung.“ Stadtrat Jürgen Rummel über das Wasser-Projekt

Geplant ist, dass der bestehende Hochbehälter weggerissen und an derselben Stelle ein neuer Wasserspeicher mit größerem Volumen gebaut wird.

Der bestehende Hochbehälter wird von den Badbrunnen angespeist. Versorgt werden Ollersbach, Schönfeld, Schrabatz, Tausendblum und Ebersberg. Während der Bauzeit werde das Wasser über den Hochbehälter Dreiföhren und über zusätzliches EVN-Wasser kommen, so Rummel. Wie Bürgermeister Franz Wohlmuth betont, will man die Bauzeit so kurz wie möglich halten, damit wenig Wasser zugekauft werden muss.

Planung für den neuen Hochbehälter wird die Neukom übernehmen

Laut Jürgen Rummel laufen die Wasserrechtsverhandlungen. Ob sich ein Baubeginn für heuer ausgeht, ist noch nicht ganz sicher. Möglicherweise wird erst im Frühjahr 2019 gestartet. „Wichtig ist jetzt der Grundsatzbeschluss, dass wir das Projekt in Angriff nehmen und mit der Planung beginnen können“, betont der Infrastrukturstadtrat.

Geplant ist auch eine weitere Verbesserung im Bereich Wasser, und zwar beim Zählertausch. Rummel: „Bisher sind die Wassermeister alle fünf Jahre von Haus zu Haus gefahren, um der Eichpflicht nachzukommen. Jetzt bekommen wir eine Software, mit der vorgeschrieben wird, welche Straßenzüge zu machen sind. Das ist auch eine Sicherheitsmaßnahme für die Gemeinde.“ So will man etwa Probleme, wie sie in der Wohnhausanlage Akademie aufgetreten sind, verhindern: Wie berichtet mussten dort 70 Hausparteien Nachzahlungen leisten, weil der Wasserzähler nicht funktionierte und der Fehler jahrelang nicht aufgefallen war.