Der Stadtsaal sei ideal für den Neulengbacher Tanzklub gewesen, sagt Obmann Alfred Hackl: „Mit dem super Parkettboden war der Saal für uns perfekt.“ Nachdem das Arbeiterheim samt Saal bald abgerissen wird, sind die Tänzer jetzt auf Herbergsuche.

Die Tanzabende fanden an etwa 20 Freitagen im Jahr abwechselnd im Stadtsaal Neulengbach und im Gasthaus Schmölz in St. Christophen statt. Nachdem das Wirtshaus jetzt am Freitagabend nicht mehr geöffnet ist, verlieren die Tänzer beide Standorte.

Möglichkeiten in Asperhofen und in Totzenbach

„In Neulengbach haben wir jetzt gar nichts mehr“, bedauert Alfred Hackl. Die – bereits reduzierte – Miete im Lengenbacher Saal in der Höhe von 260 Euro sei zu teuer. „Wir haben an die Gemeinde geschrieben, mit der Bitte um eine Lösung. Der Kulturausschuss wird sich damit beschäftigen“, so Hackl.

Er würde es schade finden, wenn ein Traditionsverein wie der Tanzklub in eine Nachbargemeinde ausweichen müsse. Möglichkeiten gäbe es im Gasthaus Fenzl in Asperhofen und im Gasthaus Gnasmüller in Totzenbach. Ob die Dorfstube in Schönfeld geeignet ist, wird am 2. März ausprobiert. Der letzte Tanzklubabend im Stadtsaal findet am Samstag, 17. Februar um 20 Uhr statt. Gäste sind willkommen.