Neulengbach

Um den Schülern der vierten Klasse Volksschule und ihren Eltern einen möglichst detaillierten und anschaulichen Einblick in das Angebot und die Einrichtungen der Schule zu geben, hielt die NMS am 26.11. einen Tag der offenen Tür ab.

Bei einer kurzen Informationsveranstaltung, die auch der Schulchor musikalisch umrahmte, begrüßte Direktorin Gabriele Ettmayer ihre Gäste und erklärte die Grundzüge der Neuen Mittelschule: So unterrichten in Deutsch, Englisch und Mathematik mindestens zwei Lehrer zugleich in einer Klasse, bei der Notengebung wird zwischen vertiefenden Noten, die zum Besuch einer weiterführenden Schule berechtigen, und grundlegenden Noten unterschieden; entscheidend ist hier die Art der Note, die im Jahreszeugnis steht.

Am Ende der 2. Klasse können sich die Schüler nach Interesse und im Einklang mit Ihrer Ausbildungsplanung Schwerpunktfächer (z.B. Spanisch, Gesundheit und Sport, Naturwissenschaften, musisch-kreatives Gestalten oder Informatik) wählen. Als Besonderheit werden viele Unverbindliche Übungen im sportlichen Bereich (Fußball, Leichtathletik – Teilnahme an Wettkämpfen), Schulsportwochen, Schikurse etc. angeboten, aber auch die Möglichkeit, in einer Band mitzuspielen oder den Computerführerschein (außerhalb des EDV – Schwerpunktes) zu erwerben und in Sprachwochen die Englischkenntnisse zu perfektionieren.

Besonderer Wert wird auf respektvollen Umgang miteinander, Bewegung während des Unterrichts und gesunde Ernährung gelegt: im Schulbuffet gibt es ein „gesundes Weckerl“ (Kornspitz mit Schinken oder Käse, Tomaten, Gurke und Salat).

Im Anschluss an die Darbietungen des Chores und der Cheer Leader Gruppe konnte man nach Herzenslust die Räumlichkeiten besichtigen, wo verschiedene Aktivitäten stattfanden: Im Turnsaal standen eine gesicherte Kletterwand und Geschicklichkeitsspiele zum Ausprobieren bereit, in der Küche wurden Vanillekipferl und Rumkugeln hergestellt und verkostet, im Chemiesaal gab es Experimente zu bestaunen, im Werkraum bauten Kinder Krippen für Weihnachten und im EDV-Saal wurde an den Computern gearbeitet.

Heuer wurde auch darauf geachtet, dass vor allem Lehrer der jetzigen 4. Klassen anwesend waren, sodass die Erstklassler vom kommenden Schuljahr bereits erste Kontakt mit den Pädagogen knüpfen, die sie auch ab Sept. 2017 unterrichten werden. Die Direktorin und Schulobmann Klimka freuten sich sehr über das große Interesse der zukünftigen Schüler und ihrer Eltern und das äußerst positive Echo dieser gelungenen Veranstaltung.