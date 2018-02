Die SP-Fraktion hat einen Vorstoß zum Nichtraucher-Schutz unternommen: Neulengbacher Wirte, die freiwillig ein Rauchverbot in ihren Lokalen umsetzen, sollen von der Gemeinde eine Förderung bekommen, etwa in Form einer Rückvergütung der Kommunalsteuer (die NÖN hat berichtet). Die Neulengbacher Sozialdemokraten wollen diesen Punkt in der nächsten Gemeinderatssitzung behandeln.

Laut NÖ Gemeindeordnung muss mindestens ein Drittel der Mitglieder des Gemeinderates einen Antrag stellen, damit ein Thema auf die Tagesordnung kommt. Fraktionssprecher Josef Fischer freut sich, dass er die erforderliche Unterstützung bekommen hat: Neben den acht SP-Mandataren haben die Vertreter von Grünen und Neos unterschrieben, dass das Thema im Gemeinderat behandelt werden soll.

SP-Gesundheitsstadträtin Beate Raabe-Schasching betont, dass es um positive Signale gehe: „Helfen statt strafen“ . VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth kann sich die Gemeindeunterstützung nicht vorstellen: „Das wäre unfair gegenüber jenen Lokalbetreibern, die sowieso schon rauchfrei sind.“