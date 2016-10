Neulengbach

Sehr viele Wanderbegeisterte erschienen am Start beim Hof der Familie Alois und Barbara Berger in Hub bei St. Christophen mit Wanderstöcken und Rucksack. Mit Kindern und vierbeinigen Lieblingen wurde die ausgeklügelte Wanderstrecke bei bestem Wanderwetter in Angriff genommen.

Obmann Manfred Priesching freute sich über den großen Zuspruch, denn sogar der Bürgermeister aus Würmla Anton Priesching und der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth nahmen am Wandertag teil. Auch ein Gast aus Hamburg war mit dabei: Gerhard Hartweger marschierte mit Rosi Hartweger aus Unterthurm mit. Auch Liese und Johann Böswarth von den Neulengbacher Senioren waren mit dabei.