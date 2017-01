Neulengbach

Aus allen Wolken fiel eine Neulengbacherin, als sie sich vergangene Woche einen eingeschriebenen Brief von der BAWAG-PSK von der Post abholte: Darin wurde sie darüber informiert, dass ihr Konto mit 31. Jänner geschlossen wird, wenn sie nicht auf die „KontoBox Small“ umsteigt.

Ärger bei Kundin über fehlenden Support

„Ich habe im Oktober ein Schreiben mit einem Angebot zum Umstieg auf eine neue Kontobox bekommen“, erinnert sich die Frau: „Aber das hat mich nicht interessiert. Ich bin jahrelang Kundin bei der Bank und habe gute Konditionen. Warum sollte ich auf schlechtere Konditionen umsteigen?“, fragt sich die Frau. Zum Ärger über die angekündigte Kontoschließung kam dann noch weiteres Ungemach: Es war nicht möglich, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, weil die Telefonnummer der Neulengbacher Postfiliale im Internet nicht stimmt.

Wie Georgia Schütz von der Pressestelle des Geldinstituts erläutert, könnten sehr günstige oder gratis Kontomodelle nicht mehr kostendeckend aufrechterhalten werden. Daher wurde im Rahmen einer Sortimentsbereinigung Inhabern solcher Girokonten angeboten, auf ein aktuelles Kontomodell umzusteigen: „Sofern der Umstieg nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgt, wurde das Girokonto in einem transparenten und ordentlichen Verfahren per Brief und unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Frist von zwei Monaten gekündigt.“. Diese gesetzliche Frist habe man auf drei Monate erweitert. Damit haben wir den Kunden einen sehr langen Entscheidungszeitraum eingeräumt.

Vorgangsweise stehe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen

Nur wenige Kunden seien betroffen gewesen und die überwiegende Mehrheit davon sei auf ein aktuelles Kontomodell umgestiegen. Die Vorgangsweise stehe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Bezüglich des Ärgers mit der Telefonnummer wird die Nummernabfrage auf der Homepage der BAWAG P.S.K. unter Filialfinder empfohlen.