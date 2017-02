Michaela Schmitz hat eine Unterschriftenaktion gestartet: Sie protestiert gegen die Demontage des zweiten Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Neulengbach-Stadt.

Wie berichtet haben die ÖBB den Automaten am Bahnsteig Richtung St. Pölten aus wirtschaftlichen Gründen abmontiert, was für heftige Kritik gesorgt hat. Etliche Bahnkunden haben Beschwerdemails an die Bundesbahn geschickt.

Michaela Schmitz hat in der Haltestelle wie berichtet ein Plakat montiert, auf dem sie die Wiederaufstellung des zweiten Fahrscheinautomaten fordert. Jetzt hat sie mit dem Sammeln von Unterschriften begonnen. Die Listen liegen bei der Bäckerei Berger auf. „Dort haben mich die meisten Menschen auf das Thema angesprochen“, sagt die Neulengbacher Unternehmerin. Auch an weiteren Standorten sollen Unterschriftenlisten aufgelegt werden. Michaela Schmitz will auch direkt am Bahnsteig Unterschriften sammeln.