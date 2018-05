Im Rahmen des Schulungsabends beim Roten Kreuz wurde ein neues Fahrzeug gesegnet: Als besondere Überraschung von Landesverbands-Präsidenten General Josef Schmoll wurde der Bezirksstelle der neue Lkw 67/028 feierlich überreicht, der auch gleich von Rotkreuz-Kurat Diakon Thomas Wallisch gesegnet wurde. „Das neue Fahrzeug ist primär zur Verstärkung der Feldküche gedacht und macht uns in Zukunft noch mobiler“, freut sich Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger.

Der Lkw ist dauerhaft in Neulengbach stationiert und steht für den Katastrophen- und Großeinsatzfall bereit. Neben Stauraum für sämtliches Großeinsatz-Equipment war auch die spezielle Ausstattung für die Feldküche ein großes Anliegen. „Der neue Lkw hat alles an Bord, um die Feldküche auch als mobile Essens-Ausgabestation zu nutzen“, sagt Wiesinger. Die Bereichsküche mit spezieller Zertifizierung wird im Ernstfall höchsten Anforderungen gerecht: So können beispielsweise innerhalb von maximal sechs Stunden 1.000 Personen für 24 Stunden voll verpflegt werden. „Besonders möchten wir uns auch beim Rotkreuz-Landesverband für die Unterstützung bedanken“, ergänzt Wiesinger.