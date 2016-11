Der stimmungsvolle Neulengbacher Advent beginnt am Wochenende. Heuer gibt es weder eine offizielle Eröffnung am Freitag, noch die übliche Abschlussfeier am 23. Dezember.

„Wir haben den Advent heuer etwas eingekürzt und komprimiert“, sagt dazu der zuständige Vizebürgermeister Alois Heiss. Die offizielle Eröffnung wird im Rahmen des heimatlichen Advents am Freitag, 2. Dezember, vorgenommen: „Da wird der Bürgermeister ein paar Worte sprechen“, so Heiss.

Auch die Öffnungszeiten der Punschhütten am Egon Schiele Platz wurden reduziert, nachdem man die Erfahrung gemacht hat, dass der Besuch vor allem bei Veranstaltungen gut ist: Glühwein und Punsch gibt‘s von 1. bis 18. Dezember jeden Donnerstag und Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 22 Uhr.

Auch am Wahlsonntag, am 4. Dezember, wird es in Neulengbach weihnachtlich zugehen: Ab 14 Uhr gibt es den Neulengbacher Adventzauber mit Adventmarkt und Kunsthandwerk. „Dieser Tag kommt immer sehr gut an und es herrscht immer eine gute Stimmung, das wird auch diesmal so sein“, ist Vizebürgermeister Alois Heiss überzeugt.

Burg wird heuer einbezogen

Neu beim Neulengbacher Advent ist heuer die Einbeziehung der Burg: „Das Personenkomitee der Burg ist an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir uns da etwas vorstellen können“, so Heiss. Und so gibt es heuer bei der Veranstaltung „Der Weg nach Betlehem“ eine Laternenwanderung zur Burg mit einem Turmblasen vom Burgfried mit der Bläsergruppe Blechsalat. Termin: 18. Dezember.

Verwirrung um Andy Lee Lang-Konzert

Für etwas Verwirrung sorgte der Konzerttermin mit Andy Lee Lang: Sowohl im Programm des Neulengbacher Advent als auch bei den Ankündigungen der Schönbeckmühle Maria Anzbach wird für 23. Dezember ein Konzert mit Andy Lee Lang angekündigt.

Alois Heiss: „Andy Lee Lang spielt in Neulengbach. Der Betreiber der Schönbeckmühle ist der Veranstalter, bei ihm bekommt man auch Karten.“