Betrügereien bei Bestellungen, Phishing-Mails, gesperrte Computer oder dubiose Angebote – der Kreativität der Betrüger im Internet sind keine Grenzen gesetzt, um rasch und unerkannt an Geld zu kommen. „Die Internetkriminialität wird immer mehr. Viele Betrüger agieren aus dem Ausland, da ist es auch schwer die Straftaten nachzuvollziehen“, weiß der Neulengbacher Inspektionskommandant Helmut Summer. Dabei seien auch schon Fälle passiert, wo es um mehrere tausend Euro ging. Die Leute glauben, im Internet Schnäppchen machen zu können und tappen so in die Fallen der Betrüger. Summer rät, nur bei seriösen Anbietern zu bestellen und genau zu schauen, wohin man sein Geld überweist.

Doch nicht nur der Internetbetrug ist mehr geworden, zieht Summer Bilanz, auch die Zahl der Alkolenker ist im Vorjahr leicht gestiegen. 49 waren es 2017, zudem hatte ein Lenker Drogen konsumiert. 2016 hatte die Exekutive 42 Alkolenker erwischt. Die Kontrollen der Polizei im Rayon, zu dem Neulengbach, Maria Anzbach und Asperhofen gehört, waren annähernd gleich, Helmut Summer vermutet, „dass die Disziplin bei den Lenkern wohl etwas nachlässt.“ Mehr geworden sind auch Betrugsfälle, bei denen vorwiegend ältere Männer von Frauen angesprochen und um Spenden gebeten werden. Diese werden dann umarmt, währenddessen wird ihnen Geld gestohlen. „Das Problem ist, dass, wenn der Diebstahl bemerkt wird, die Täterin meist schon über alle Berge ist“, weiß Summer. Er mahnt deshalb zur Vorsicht und bittet, die Augen offen zu halten.

„Die Einbrüche sind zurückgegangen. Das ist ein landesweiter Trend.“ Helmut Summer, Inspektionskommandant in Neulengbach

2017 gab es außerdem 1.050 Verwaltungsübertretungen (2016: 920), dazu gehören Schnellfahren, Falschparken, die Nichteinhaltung von Meldepflichten, Lärmbelästigung und mehr. Anzeigen gegen Unbekannte gab es 2016 319, diese sind auf 264 gesunken. Geklärte Delikte gab es 2016 insgesamt 186, im Vorjahr waren es 180. Zudem hatten die Polizisten 1.043 Verwaltungsakte – etwas mehr als ein Jahr zuvor – für die Bezirkshauptmannschaft oder das Gericht zu bearbeiten. Dazu gehören etwa Führerscheinabnahmen, Waffenüberprüfungen, weitere Ermittlungen zu Fällen. Eine leichte Steigerung gab es auch bei den Organmandaten: 1.756 Organmandate wurden 2017 ausgestellt, 1.690 waren es 2016.

Rumäne geschnappt, neun Einbrüche geklärt

Glücklicherweise etwas zurückgegangen ist im Vorjahr wieder die Zahl der Einbrüche. „Das ist ein landesweiter Trend, wir liegen da im Mittel“, weiß Helmut Summer. So gab es im Vorjahr 29 Einbrüche in Wohnhäuser, bei 12 blieb es bei einem Versuch. Zehn Mal wurde bei Firmen im Rayon eingebrochen, drei Mal davon wurde versucht einzubrechen.

Im Vergleich: 35 Wohnhauseinbrüche sowie 8 Firmeneinbrüche waren es 2016. Einige Coups konnten von den Neulengbacher Polizisten im Vorjahr geklärt werden. So klickten für einen Rumänen Ende Juni die Handschellen (die NÖN berichtete). Der Mann wollte Ende Juni in ein Haus in Maria Anzbach einbrechen, doch er wurde geschnappt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass auf seine Kappe vier Einbrüche in der Region gingen. Fünf weitere verübte er in anderen Bezirken.

Die Zahl der Unfälle ist annähernd gleich geblieben: 40 Mal gab es Verletzte bei Unfällen (2016: 42), 293 Mal waren es Sachschadenunfälle. Leider gab es im Vorjahr auch einen Toten nach einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin hatte im November auf der Kreuzung Klosterbergstraße/Ulmenhofstraße einen Motorradfahrer übersehen und kollidierte mit ihm. Der Neulengbacher (69) wurde mit den Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er allerdings nach 26 Tagen verstarb.