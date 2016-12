Mit dem Englischangebot im Kindergarten sind viele Eltern unzufrieden. Die Förderungen für Native Speaker, die zuvor in die Kindergärten gekommen waren, wurden gestrichen. Seit Herbst gab es vom Land kein Geld mehr für die zusätzliche Fremdsprachenförderung.

Deshalb überbrachte SPÖ-Gemeinderat Thomas Steinmair bei der Gemeinderatssitzung einen Brief des Elternbeirats des Kindergartens. In diesem forderten die Eltern, dass am Vormittag von einem Native Speaker Englisch angeboten werden soll. In etwa würde das 2.700 Euro kosten. Gemeinderat Thomas Steinmair: „2.700 Euro in die Bildung unserer Kinder zu investieren, das muss machbar sein.“ VP-Bürgermeister Ernst Hochgerner betonte, dass im Kindergarten ein guter Englischunterricht von den Kindergartenpädagoginnen angeboten werde. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung wird ein Konzept ausgearbeitet, wie man die Kindergartenkinder noch besser in Englisch fördern kann.